Устроивший взрыв участник войны выходит из курганской тюрьмы

Житель Катайска (Курганская область), участник чеченской войны Юрий Березин, который отбывал наказание после взрыва гранаты, досрочно освобожден из колонии. Ему пришлось дойти до Курганского областного суда, чтобы добиться освобождения, передает с судебного заседания корреспондент URA.RU.
Березин отбывал наказание за покушение на убийство. С его слов, он в присутствии другого мужчины во дворе дома в Катайске взорвал гранату. «Мне оторвало руку, 50 осколков застряли в ногах. Выжил. Квалифицировали как попытку убийства, хотя тот человек получил легкие травмы. Дали 11 лет. Дело было резонансное, дошло до Москвы», — пояснил осужденный.
Ранее он отслужил по контракту 10 лет. Был участником чеченской войны и конфликта в Грузии. Отбыв необходимый для УДО срок, мужчина подал документы в суд. Но сразу же получил взыскание от администрации исправительной колонии №2, где отбывал наказание. «Поэтому Кетовский суд отказал в досрочном освобождении. Но я через прокуратуру добился отмены взыскания», — уточнил Березин.
Областной суд учел отмену взыскания. Также на заседании прозвучало, что Березин имел пять поощрений. «Суд постановил отменить постановление судьи Кетовского районного суда в отношении Березина Юрия Валерьевича. Удовлетворить ходатайство… Освободить от дальнейшего отбывания наказания… на оставшийся срок 3 года 5 месяцев 3 дня», — зачитал судья Василий Патюков. Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения.
Ранее URA.RU писало, что осужденные исправительной колонии №2 заявили, что им предлагают купить УДО. После передачи материалов в суд осужденные якобы получали взыскания. А по поводу их снятия предлагалось «решить вопрос» за деньги.
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