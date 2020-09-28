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Устроивший взрыв участник войны выходит из курганской тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по выходу по УДО участника чеченской, грузинской войны Юрия Березина. Курган, вкс, березин юрий
В Кургане из колонии выходит участник чеченской войны, взорвавший гранату во дворе дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Катайска (Курганская область), участник чеченской войны Юрий Березин, который отбывал наказание после взрыва гранаты, досрочно освобожден из колонии. Ему пришлось дойти до Курганского областного суда, чтобы добиться освобождения, передает с судебного заседания корреспондент URA.RU.

Березин отбывал наказание за покушение на убийство. С его слов, он в присутствии другого мужчины во дворе дома в Катайске взорвал гранату. «Мне оторвало руку, 50 осколков застряли в ногах. Выжил. Квалифицировали как попытку убийства, хотя тот человек получил легкие травмы. Дали 11 лет. Дело было резонансное, дошло до Москвы», — пояснил осужденный.

Ранее он отслужил по контракту 10 лет. Был участником чеченской войны и конфликта в Грузии. Отбыв необходимый для УДО срок, мужчина подал документы в суд. Но сразу же получил взыскание от администрации исправительной колонии №2, где отбывал наказание. «Поэтому Кетовский суд отказал в досрочном освобождении. Но я через прокуратуру добился отмены взыскания», — уточнил Березин.

Областной суд учел отмену взыскания. Также на заседании прозвучало, что Березин имел пять поощрений. «Суд постановил отменить постановление судьи Кетовского районного суда в отношении Березина Юрия Валерьевича. Удовлетворить ходатайство… Освободить от дальнейшего отбывания наказания… на оставшийся срок 3 года 5 месяцев 3 дня», — зачитал судья Василий Патюков. Постановление вступило в законную силу с момента провозглашения.

Ранее URA.RU писало, что осужденные исправительной колонии №2 заявили, что им предлагают купить УДО. После передачи материалов в суд осужденные якобы получали взыскания. А по поводу их снятия предлагалось «решить вопрос» за деньги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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