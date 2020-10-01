Обвиняемая считает, что произошел рейдерский захват поселка Фото: Илья Московец © URA.RU

Собственника тюменской компании-банкрота «СтройТрест» Ларису Черникову, возводившую элитный коттеджный поселок House Club, будут судить по делу о злоупотреблении полномочиями. Обвинительное заключение утверждено и планируется к передаче в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Предприниматель считает, что дело сфабриковано и произошел рейдерский захват поселка. В дело вмешается депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ — „злоупотребление полномочиями“», — уточняют в пресс-службе ведомства. По версии следствия, Черникова в 2018—2019 годах произвела несколько мнимых сделок для «СтройТреста» на сумму более 399 млн рублей, чем причинила ущерб дольщикам и кредиторам. В частности, передала 59 квартир и 51 парковочное место своей второй компании за ее неликвидные векселя. После «СтройТрест» стал банкротом.

Сама Лариса Черникова считает уголовное дело сфабрикованным. «Я ничего не подписывала, дело сфабриковано. Оценка объекта составила 390 млн рублей, его продали фирме с нулевыми декларациями за 160 млн рублей. Рейдерский захват налицо», — прокомментировала она. И отметила, что по данному факту федеральный Следственный комитет проведет проверку. По ее словам, к делу подключится депутат Госдумы Александр Хиштейн, к которому она обратилась за помощью. Агентство направило запросы в СК РФ и депутату Хинштейну.