Военного из РФ поймали на шпионаже

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Военнослужащий передавал секретные сведения эстонской разведке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российского военнослужащего задержали по подозрению в госизмене. По данным следствия, он вместе со своим братом передавал секретные сведения спецслужбам Эстонии.

«В Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии», — сообщили в пресс-службе ФСБ России. Согласно приведенной силовым ведомством информации, задержанные передавали эстонским спецслужба сведения, представляющие гостайну.

ФСБ возбудила в отношении задержанных уголовное дело по соответствующей статье. В настоящее время военнослужащий и его родственник заключены под стражу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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