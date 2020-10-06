Военного из РФ поймали на шпионаже

Военнослужащий передавал секретные сведения эстонской разведке Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Российского военнослужащего задержали по подозрению в госизмене. По данным следствия, он вместе со своим братом передавал секретные сведения спецслужбам Эстонии.

«В Смоленске и Пскове задержаны военнослужащий Вооруженных сил России и его брат, постоянно проживающий на территории Эстонии», — сообщили в пресс-службе ФСБ России. Согласно приведенной силовым ведомством информации, задержанные передавали эстонским спецслужба сведения, представляющие гостайну.

ФСБ возбудила в отношении задержанных уголовное дело по соответствующей статье. В настоящее время военнослужащий и его родственник заключены под стражу.