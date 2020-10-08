Тюмень достигла июльского пика по числу заболевших COVID-19

Тюменская область достигла июльского пика по числу заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 112 жителей Тюменской области. Об этом рассказал федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Таким образ, регион вернулся к показателям июльского пика по числу заболевших инфекцией (20 июля, 112 человек).

«Тюменская область — 112 [подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки]», — указано в сообщении оперштаба. Так же, по федеральным данным, в регионе была зафиксирована еще одна смерть. От коронавируса скончался экс-ректор Тюменского госуниверситета Геннадий Куцев. Таким образом от инфекции погибло уже 43 человека.

С начала пандемии COVID-19 заразилось у 10 383 жителей региона. При этом общее число выздоровевших составляет 7 849 человек. Таким образом разрыв между заболевшими и выписанными из больниц приблизился к 25%.

Ранее агентство писало о том, что в первую очередь прививку от коронавируса получат преподаватели и сотрудники медучреждений. Ориентировочная дата массовой вакцинации запланирована на конец 2020 года.