18 октября 2020
17 октября 2020
16 октября 2020

В Тюмени водители жалуются на камеры для охоты на нарушителей. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол на территории дачного кооператива КМЗ. Курган, машина, шоссе тюнина, камера видеонаблюдения, видеорегистратор, микроволновка
Автомобилистам не нравится, что за ними следят Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автомобилистов в Тюмени возмутили новые боксы для камер видеофиксации, установленные на скоростном участке объездной дороги. Об этом они заявили в одном из пабликов в соцсети «ВКонтакте». Однако в региональной ГИБДД планы по увеличению числа таких камер не подтверждают.

«Ящики для установки видеокамер фиксации нарушений появились на объездной [дороге] в Тюмени. Пока стоят пустые, но скоро там появятся камеры, и нас будут штрафовать за скорость!» — написал анонимный автор.

В соцсетях на информацию об установке камер отреагировали бурно. «Надо просто будет с баллончика ее закрасить!» — пишет Максим Пронин. «Сколько это сделать все стоило и плюс теперь обслуживание. Такие деньги в карман кому-то идти теперь будут», — считает Ирина Коровина. «В Тобольске их в лес разворачивают», — заявил пользователь под именем Вася Бомба.

В областной ГИБДД агентству пояснили, что боксы на объездной дороге установили еще летом. «Комплексы фиксации нарушений были установлены в августе. Они находятся на тех участках, где чаще всего происходят ДТП. Расположение камер — не секрет, места их установки можно найти на карте на сайте Госавтоинспекции», — рассказали URA.RU в областной ГАИ.

В ведомстве также уточнили, что превышение скорости — это самое массовое нарушение. По этой причине происходит каждая четвертая авария. За девять месяцев с начала года из-за несоблюдения скоростного режима произошло 392 аварии. В них погибли 32 человека, еще 534 получили различные травмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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