Россия продолжит работу по ситуации в Нагорном Карабахе — пенсии россиянам будут начислять по-другому — изменится стоимость препарата от коронавируса — в Приморье случилась экологическая катастрофа — Ефремову смягчили приговор — в Москве задержали террориста. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 октября — в обзоре URA.RU:
Россия не откажется от урегулирования конфликта в Карабахе
- Россия в дальнейшем будет принимать участие в обсуждении мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Военное вмешательство России в ситуацию в Карабахе возможно через усиление вооруженных сил Армении или договоров с Грузией. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
- В то же время Турция готова оказать военную помощь Азербайджану, если от руководства страны поступит такая просьба.
Глава внешней разведки России встретится с Лукашенко
- Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 22 октября прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Силовики предотвратили теракт в Москве
- В Москве задержан 21-летний подозреваемый в подготовке теракта в одном из зданий, где располагаются органы власти.
Изменится способ начисления части пенсии
- Минфин России планирует сделать добровольными отчисления накопительной части пенсии. О подготовке такого законопроекта сообщил замглавы ведомства Антон Дроздов.
- Госдума приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсий до 2023 года.
В России продлили льготную ипотеку и выплаты медикам
- Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
- Медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, смогут получать стимулирующие выплаты в течение 2021 года. Такое предложение рассматривается в правительстве России.
Глава Минздрава России ушел на карантин
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перешел на удаленный формат работы из-за того, что один из членов его семьи заразился коронавирусом
Стала известна стоимость препарата от коронавируса
- Розничная цена лекарства от коронавируса «Арепливир» составит чуть более пяти тысяч рублей. Об этом заявил исполнительный директор компании-производителя Андрей Младенцев.
В Приморье зафиксировали разлив нефтепродуктов
- Акватория порта Находки загрязнена нефтепродуктами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Росприроднадзора.
Ефремову смягчили приговор
- Рассматривая апелляцию, Мосгорсуд снизил актеру Михаилу Ефремову срок наказания за смертельное ДТП до 7,5 года колонии общего режима. Ранее он получил срок 8 лет колонии.
- Во время заседания Ефремов заявил, что хочет поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, и пообещал больше не употреблять алкоголь.
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