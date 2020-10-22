Самое важное в России и в мире на 22 октября. Льготную ипотеку продлили, Ефремову смягчили приговор, в Москве предотвратили теракт

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Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА
Руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с главой Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия продолжит работу по ситуации в Нагорном Карабахе — пенсии россиянам будут начислять по-другому — изменится стоимость препарата от коронавируса — в Приморье случилась экологическая катастрофа — Ефремову смягчили приговор — в Москве задержали террориста. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 октября — в обзоре URA.RU:

Россия не откажется от урегулирования конфликта в Карабахе

Глава внешней разведки России встретится с Лукашенко

Силовики предотвратили теракт в Москве

Изменится способ начисления части пенсии

В России продлили льготную ипотеку и выплаты медикам

  • Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
  • Медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, смогут получать стимулирующие выплаты в течение 2021 года. Такое предложение рассматривается в правительстве России.

Глава Минздрава России ушел на карантин

Стала известна стоимость препарата от коронавируса

В Приморье зафиксировали разлив нефтепродуктов

Ефремову смягчили приговор

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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