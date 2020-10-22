Руководитель службы внешней разведки России Сергей Нарышкин прибыл в Минск для встречи с главой Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия продолжит работу по ситуации в Нагорном Карабахе — пенсии россиянам будут начислять по-другому — изменится стоимость препарата от коронавируса — в Приморье случилась экологическая катастрофа — Ефремову смягчили приговор — в Москве задержали террориста. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 22 октября — в обзоре URA.RU:

Россия не откажется от урегулирования конфликта в Карабахе

Россия в дальнейшем будет принимать участие в обсуждении мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Военное вмешательство России в ситуацию в Карабахе возможно через усиление вооруженных сил Армении или договоров с Грузией. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В то же время Турция готова оказать военную помощь Азербайджану, если от руководства страны поступит такая просьба.

Глава внешней разведки России встретится с Лукашенко

Директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин 22 октября прибыл в Минск для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Силовики предотвратили теракт в Москве

В Москве задержан 21-летний подозреваемый в подготовке теракта в одном из зданий, где располагаются органы власти.

Изменится способ начисления части пенсии

Минфин России планирует сделать добровольными отчисления накопительной части пенсии. О подготовке такого законопроекта сообщил замглавы ведомства Антон Дроздов.

Госдума приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсий до 2023 года.

В России продлили льготную ипотеку и выплаты медикам

Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Медработники, которые контактируют с пациентами с коронавирусом, смогут получать стимулирующие выплаты в течение 2021 года. Такое предложение рассматривается в правительстве России.

Глава Минздрава России ушел на карантин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перешел на удаленный формат работы из-за того, что один из членов его семьи заразился коронавирусом

Стала известна стоимость препарата от коронавируса

Розничная цена лекарства от коронавируса «Арепливир» составит чуть более пяти тысяч рублей. Об этом заявил исполнительный директор компании-производителя Андрей Младенцев.

В Приморье зафиксировали разлив нефтепродуктов

Акватория порта Находки загрязнена нефтепродуктами. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Росприроднадзора.

Ефремову смягчили приговор

Рассматривая апелляцию, Мосгорсуд снизил актеру Михаилу Ефремову срок наказания за смертельное ДТП до 7,5 года колонии общего режима. Ранее он получил срок 8 лет колонии.

Во время заседания Ефремов заявил, что хочет поставить памятник погибшему в ДТП Сергею Захарову, и пообещал больше не употреблять алкоголь.