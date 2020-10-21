21 октября 2020

СМИ: глава разведки РФ встретится с Лукашенко

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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Сергей Нарышкин проведет встречу с президентом Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня прилетел в Минск. По информации журналистов, у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«В Минск прибыл глава российской разведки Нарышкин. Через час у него встреча с Лукашенко», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Сергей Нарышкин рассказал, что в подготовке протестов против действующей власти в Белоруссии занимались американские спецслужбы. По его словам, которые приводит «Ридус», протестующие проходили подготовку в странах Балтии, а также на Украине и в Польше. Кроме того, по информации Nation News, Нарышкин сообщил о готовящемся силовом перевороте в Молдавии, который планирует реализовать США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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