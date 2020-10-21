СМИ: глава разведки РФ встретится с Лукашенко

Сергей Нарышкин проведет встречу с президентом Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня прилетел в Минск. По информации журналистов, у него запланирована встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«В Минск прибыл глава российской разведки Нарышкин. Через час у него встреча с Лукашенко», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Ранее Сергей Нарышкин рассказал, что в подготовке протестов против действующей власти в Белоруссии занимались американские спецслужбы. По его словам, которые приводит «Ридус», протестующие проходили подготовку в странах Балтии, а также на Украине и в Польше. Кроме того, по информации Nation News, Нарышкин сообщил о готовящемся силовом перевороте в Молдавии, который планирует реализовать США.