В Тюмени новая тенденция по заражению коронавирусом

За минувшие сутки в Тюмени коронавирус нашли еще у 141 человека. Об этом сообщает федеральный оперштаб. После внушительного всплеска, произошедшего 20 октября, статистика по области почти неделю держится примерно на одном уровне.
«Тюменская область — 141 [случаев коронавируса выявленных за сутки]», — такую статистику приводит федеральный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Также среди тюменцев с подтвержденным COVID-19 зафиксирован один летальный случай.
Ранее URA.RU писало, что заболеваемость коронавирусом в Тюменской области приближается к пику. За прошедшие выходные статистику пополнили 279 новых заболевших. При этом ежесуточный прирост держится на уровне от 138 до 141 человека уже шесть дней подряд. Последний ощутимый всплеск был зафиксирован 20 октября, когда за день инфекцию выявили у 165 жителей области.
Подписывайтесь на URA.RU в