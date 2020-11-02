02 ноября 2020

Курганский микрорайон неделю сидит без интернета

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Из-за отсутствия интернета у школьников возникли проблемы с дистанционным обучением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Проблемы дистанционного обучения в России

Микрорайон Кургана Черемухово на неделю остался без интернета из-за сильной метели. Об этом 3 ноября URA.RU рассказала жительница микрорайона Елена Хомякова. Она добавила, что сейчас у детей возникли проблемы с дистанционным обучением.

«В Черемухово до сих пор не восстановили интернет. Сейчас в условиях удаленной работы и дистанционного обучения этот вопрос стоит очень остро», — объяснила Хомякова. Она отметила, что микрорайон обслуживает только компания «Ростелеком».

В «Ростелекоме» объяснили, что 26 октября мощный циклон повредил воздушные линии в пригороде Кургана. Для устранения его последствий количество специалистов аварийных бригад было увеличено. «Часть заявок уже выполнена и доступ к интернету восстановлен. Полностью работы по восстановлению инфраструктуры связи планируется завершить к пятнице», —добавили URA.RU в пресс-службе филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях.

26 октября в Курганской области прошли сильные дожди, снег и порывы ветра. Из-за ухудшения погодных условий в регионе возникли проблемы со светом, а трассы были перекрыты для автобусов и грузовиков.

2 ноября курганских школьников перевели на дистанционный режим обучения, но не все родители им оказались довольны. У некоторых из них возникли трудности с покупкой веб-камер для учебы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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