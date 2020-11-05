Курганскую свалку пытались устроить в запрещенном месте

В Белозерском районе (Курганская область) в конце октября пытались построить мусороперегрузочную станцию в запрещенном месте. Согласовали строительство представители местных властей. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
«Установлено, что в конце октября 2020 года ООО «Компания «Экосистема» вблизи с. Белозерское начала строительство мусороперегрузочной станции для временного накопления твердых коммунальных отходов с целью их последующего вывоза на полигон», — рассказали в ведомстве. Представители прокуратуры добавили, что местная администрация согласовала данное строительство, хотя на этой территории не была разрешена «специальная деятельность».
По поводу использования участка были назначены публичные слушания, но они не были проведены. В прокуратуре заметили, что компания начала строительство без документов, подтверждающих право пользования земельным участком. «Врио главы Белозерского района объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, материалы проверки <…> направлены в орган государственного земельного контроля», — добавили в прокуратуре. Строительство было прекращено. Администрация ищет новое место для установки станции.
Ранее жители района рассказали URA.RU, что готовили письмо по данной теме в приемную президента РФ Владимира Путина. По их мнению, данная станция могла загрязнить подземные воды, а населению пришлось бы дышать газами со свалки.
Подписывайтесь на URA.RU в