Кинотеатры не могут предложить зрителям новые фильмы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пандемия коронавируса почти в 2,5 раза снизила количество зрителей в кинотеатрах Челябинска. Об этом URA.RU сообщили в ТРК «Мегаполис» (где находится один из крупнейших кинотеатров города), сравнив сегодняшние цифры с теми, что были до пандемии. Но снижение интереса к кино объяснили не боязнью горожан заразиться COVID-19, а тем, что зрителям не могут предложить кинопремьеры мирового уровня.

«После того, как мы открылись с 1 сентября, после пяти месяцев закрытия, наблюдался всплеск интереса, — пояснили URA.RU в „Мегаполисе“. — К тому же были ожидаемые премьеры. Но так было всего несколько недель, потом число зрителей резко сократилось. И так во многих кинотеатрах».

По сравнению с периодом до карантина, количество посетителей уменьшилось примерно в 2,5 раза. «Это не из-за страха заразиться коронавирусом, — сообщили URA.RU в „Мегаполисе“. — Площади кинотеатров позволяют сохранять социальную дистанцию в залах и у касс. Сами залы обрабатываются, и мы соблюдаем все предписания Роспотребнадзора. Просто мы не можем предложить зрителям новых мировых кинопремьер».

Из-за карантина в ряде стран Европы отложены до весны мировые премьеры таких фильмов США, как «Не время умирать» (из серии «Агент 007»), «Черная вдова», «Чудо-женщина: 1984». До декабря отложены российские кинопремьеры «БУМЕРанг», «Чернобыль», «Конек-горбунок» и другие. «Все это влияет на снижение интереса зрителей», — отметили в «Мегаполисе».