При продаже билетов в кинотеатрах будет учитываться социальная дистанция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские кинотеатры, не работавшие более полугода из-за пандемии коронавируса, готовы открыться 1 сентября. Как сообщил URA.RU директор ТРК «Мегаполис» Александр Одольский, основного притока посетителей ждут 3 сентября.

«Мы начинаем работу с 1 сентября, а 3 сентября в России стартует несколько премьер. В том числе показ фильма „Довод“ (США), премьеру которого несколько раз переносили из-за пандемии, — пояснил URA.RU Одольский. — 10 сентября стартует долгожданная премьера фильма Алексея Учителя „Цой“».

По словам Одольского, кинотеатры будут следовать указаниям Роспотребнадзора. Сотрудники развлекательных заведений должны быть в масках и перчатках. Посетителям носить маски необязательно, но потребуется соблюдать социальную дистанцию. «Социальная дистанция будет учитываться при продаже билетов, — пояснил он. — Вместе могут сидеть только те, кто пришел одной компанией или семьей». Во всех залах и игровых центрах будет проводиться санобработка.

Кинотеатры в Челябинской области были закрыты с 27 марта. 19 августа губернатор Алексей Текслер снял почти все ограничения, введенные из-за эпидемии COVID-19. Кинотеатрам и детским игровым комнатам разрешили открыться с 1 сентября. Ослабление карантинных мер вызвано снижением числа новых заболеваний.