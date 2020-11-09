В Новом Уренгое назначен ответственный за улицы города

Ранее Андрей Чунтонов работал в городском управлении жилищной политики Фото: администрация Нового Уренгоя

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Директором департамента городского хозяйства Нового Уренгоя (ЯНАО) назначен чиновник городского управления жилищной политики Андрей Чунтонов. Как сообщили официальные представители городской администрации газовой столицы, новый ответственный за городское хозяйство к работе уже приступил.

«Начальником департамента городского хозяйства назначен Андрей Чунтонов, — говорится в сообщении мэрии Нового Уренгоя. — К обязанностям руководителя Андрей Чунтонов приступил 9 ноября». В управлении строительства и жилищной политики города он занимал должность заместителя начальника.

Ранее источники URA.RU сообщали, что увольнение Дениса Колесниченко с поста главы Фонда жилстроя ЯНАО связано с формированием команды департамента городского хозяйства Нового Уренгоя. По некоторым данным Колесниченко должен был получить должность заместителя начальника ДГХ, однако официально подтвердить это не удалось.

С избранием главой Нового Уренгоя бывшего первого заместителя губернатора ЯНАО Андрея Воронова, началось переформирование управленческой команды. Ранее заместителем главы по вопросам имущественных отношений стала экс-сотрудница городской прокуратуры Оксана Мурашко, до этого мэр серьезно обновил состав заместителей.