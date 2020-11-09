Тюменцы в лидерах по нервным срывам из-за жестокости начальства

Более половины жителей Тюменской области сталкивались с эмоциональным насилием со стороны руководства Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Тюменской области стали вторыми по стране по количеству нервных срывов, вызванных эмоциональным насилием на работе. Таковы результаты исследования, проведенного компанией HeadHunter.

«С абьюзом со стороны начальства имели дело 57% опрошенных жителей Тюменской области. У 14% пострадавших из-за сложных взаимоотношений на работе регулярно бывают нервные срывы, и по этому параметру Тюменская область оказалась на втором месте по стране. Хуже ситуация обстоит только в Воронежской области», — отмечают аналитики сервиса HeadHunter. Чаще всего с эмоциональным насилием от руководства сталкиваются сотрудники сферы подбора персонала и те, кто работает в медицине.

«39% жителей Тюменской области, столкнувшиеся с абьюзом, увольнялись, а 29% оставляли все как есть и ничего не делали для разрешения конфликта. Те, кто решил ничего не предпринимать, по-разному объясняют свое поведение. В частности, говорят, что не факт, что попытка решения конфликта не сделает ситуацию хуже, и что проблему проще игнорировать, нежели пытаться что-то изменить», — рассказали в HeadHunter.