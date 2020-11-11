11 ноября 2020

Военные медики рассказали о работе в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , тонометр, медицина, кабинет врача, медик
В регионе военные специалисты провели более 200 часов в «красных зонах» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Военные специалисты с начала прибытия в Курганскую область провели более 200 часов в «красных зонах» госпиталей региона. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Военные реаниматологи-анестезиологи из состава сводного медицинского отряда Минобороны России провели более 200 часов в „красных зонах“ перепрофилированных госпиталей», — рассказали в пресс-службе. Там военные специалисты помогают коллегам в борьбе с коронавирусом.

В пресс-службе отметили, что военные специалисты с первого дня круглосуточно дежурят в отделениях реанимации и палатах интенсивной терапии. «Ежедневно под наблюдением врачей-реаниматологов сводного медицинского отряда Минобороны России проходят лечение до 30 пациентов с крайне тяжелой и тяжелой формой течения болезни», — добавили представители военных.

Военные медики прибыли в регион 29 октября. Они работают в пяти больницах области, а также в едином центре респираторной поддержки пациентов с коронавирусом. По мнению военных, в руководстве некоторых больниц региона есть проблемы.

В октябре курганские медики пожаловались президенту России Владимиру Путину на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и проблемы в здравоохранении. С 28 октября в область на помощь коллегам начали приезжать медработники из других регионов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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