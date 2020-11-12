Доставка может помочь бизнесу не потерять доход в условиях новых ограничений Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 16 ноября общепиту Тюменской области нужно приспособиться к новому режиму работы: заведениям придется переходить на доставку, чтобы не потерять клиентов, которых нельзя будет обслуживать в ночные часы. Об этом URA.RU рассказал управляющий ForRest Project Григорий Усков.

«Ситуация не очень хорошая, но из-за коронавируса все в целом не очень хорошо. Думаю, со временем сфера перестроится. С этим ничего не сделать, а за время пандемии мы привыкли уже ко всему. Сейчас мы организуем доставку: вводили эту услугу во время прошлого карантина, будем возвращать. Конечно, это дополнительное привлечение средств, а их сейчас и так не много», — поделился Григорий Усков.

Сегодня губернатор Тюменской области Александр Моор объявил о новых ограничениях, которые в регионе введут в понедельник. Так, с 23:00 до 06:00 рестораны, кафе и бары не смогут обслуживать посетителей в своих заведениях. Работать можно будет только на доставку.

Помимо этого начнет действовать требование о полной самоизоляции для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, несовершеннолетним нельзя будет посещать торговые комплексы без сопровождения родителей.