Тюменка с коронавирусом позвонила в 27 служб в поисках помощи

Тюменцы готовы дать обратную связь и помочь улучшить систему борьбы с коронавирусом Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жительнице Тюмени, заболевшей коронавирусом, пришлось позвонить на 27 номеров, чтобы получить помощь. Об этом она рассказала URA.RU. Такой опыт общения с системой дал нетипичный результат — девушка захотела помочь чиновникам.

«За период болезни у меня набралось 27 телефонных номеров, которые мне давали, чтобы уточнить различную информацию. Система выстроена так, что каждое звено решает свою узкую задачу. Я боюсь представить, сколько лишнего времени я отняла у ведомств и медработников», — рассказывает Светлана Утешева.

Такой опыт навел девушку на мысль, что тюменцы, прошедшие через коронавирус, могут помочь чиновникам. Нужно предложить свои идеи, как улучшить взаимодействие. По ее словам, пока есть масса несостыковок.

Так, врачам приходится пользоваться регламентами, которые были приняты еще до пандемии. К примеру, в один день брать анализ к ней домой выезжали три бригады. Взять тест сразу у всех членов семьи не позволяли правила. «Можно спросить у тех, кто переболел — что было удобно, что неудобно. Есть интернет, свяжемся за секунды. Можно привлечь бизнес, который занимается IT-технологиями, наладить работу колл-центров и других систем. Я не хочу никого обвинять, наоборот — хочу помочь. И у меня уже есть куча желающих присоединиться», — рассказала Светлана.

В областном департаменте здравоохранения на запрос URA.RU ответили, что готовы к диалогу. «Если у жителей есть какое-то мнение, желание провести видеоконференцию с участием экспертов, которые готовы пообщаться с нами, то это предложение можно направить на почту департамента», — отметили в пресс-службе депздрава.