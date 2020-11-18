18 ноября 2020
17 ноября 2020

В Тюмени умер легендарный хирург

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Рашид Зиганшин много лет отдал как практической, так и научной хирургии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на 91-м году жизни скончался легендарный хирург Рашид Зиганшин. Об этом сообщили в областном департаменте здравоохранения. За два месяца до смерти профессора увековечили в «Сквере Хирургов».

«Ушел из жизни легенда тюменской хирургии Рашид Зиганшин. Рашид Валиевич — видный ученый, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, член Международной академии SME, кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов. Его ценили за преданность медицине. Талант лектора, доброжелательность и отзывчивость снискали к нему уважение в различных кругах общества», — сообщили в региональном депздраве.

За свою жизнь Рашид Зиганшин внес огромный вклад в профессию. Ему принадлежит открытие «компрессионного шва» — техники, которая сегодня применяется при операциях на пищеварительном тракте, и позволяет добиться безрубцового заживления без осложнений.

В целом, за время работы профессор получил 11 государственных патентов на свои изобретения. Более 200 специалистов из Кургана, Челябинска и северных городов используют его методики.

Рашид Зиганшин был и преподавателем: он воспитал 34 кандидатов и 14 докторов медицинских наук, многие из его учеников стали заслуженными врачами РФ. Долгие годы профессор возглавлял кафедру факультетской хирургии Тюменского мединститута.

В мае Рашиду Зиганшину исполнилось 90 лет. 21 сентября у МЧС «Нефтяник», в «Сквере Хирургов» ему открыли бюст. Лично присутствовать на церемонии профессор не смог по состоянию здоровья.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...