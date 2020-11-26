Депутаты Госдумы России приняли бюджет страны на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Франция признает Нагорный Карабах — в Турции зафиксирована третья волна коронавируса — Госдума России приняла несколько важных законов — будет запущена программа поддержки молодых семей — суд над Фургалом требуют перенести. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Задержан бывший замглавы ФСИН

Бывший заместитель главы федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. На него заведено уголовное дело.

Франция признает независимость Нагорного Карабаха

Сенат Франции принял резолюцию, которая требует признать независимость Нагорного Карабаха. За это проголосовали 305 сенаторов. Однако в Баку назвали этот документ ничтожным.

Турция переживает третий пик заболеваемости COVID

В Турции зафиксирована третья волна коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам всплеск инфекции замечен в Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе.

Госдума приняла бюджет России и закон о заморозке пенсий

Депутаты Госдумы на заседании 26 ноября утвердили бюджет страны. Согласно документу, он будет дефицитным.

Также парламентарии продлили заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.

На этой же сессии депутаты отклонили предложение сделать последний день года выходным днем.

Налоги для россиян будут повышены

Для компенсации дефицита бюджета государство продолжит повышать налоги и вводить новые пошлины для россиян. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Антон Любич.

Систему здравоохранения предлагают изменить

В России нужно менять систему медицинской помощи гражданам. Такое заявление сделал лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.

Молодым семьям помогут приобрести частные дома

В России будет запущена программы для молодых семей с детьми. Они смогут на льготных условиях купить частные жилые дома. Проект по поддержке продлится до 1 июля 2021 года.

В Москве продлены карантинные меры

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и удаленный формат работы для предприятий.

В то же время, тотальный карантин в столице не будет введен.

УК не смогут подавать в суд на должников

Управляющие и ресурсоснабжающие компании не смогут обращаться в суд для взыскания долгов с граждан.

Жириновский предлагает перенести суд над Фургалом

Суд над экс-главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, который подозревается в организации убийств, должен пройти в столице дальневосточного региона. Такое мнение высказал глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.