Франция признает Нагорный Карабах — в Турции зафиксирована третья волна коронавируса — Госдума России приняла несколько важных законов — будет запущена программа поддержки молодых семей — суд над Фургалом требуют перенести. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 ноября — в обзоре URA.RU:
Задержан бывший замглавы ФСИН
- Бывший заместитель главы федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. На него заведено уголовное дело.
Франция признает независимость Нагорного Карабаха
- Сенат Франции принял резолюцию, которая требует признать независимость Нагорного Карабаха. За это проголосовали 305 сенаторов. Однако в Баку назвали этот документ ничтожным.
Турция переживает третий пик заболеваемости COVID
- В Турции зафиксирована третья волна коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам всплеск инфекции замечен в Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе.
Госдума приняла бюджет России и закон о заморозке пенсий
- Депутаты Госдумы на заседании 26 ноября утвердили бюджет страны. Согласно документу, он будет дефицитным.
- Также парламентарии продлили заморозку накопительной части пенсии до конца 2023 года.
- На этой же сессии депутаты отклонили предложение сделать последний день года выходным днем.
Налоги для россиян будут повышены
- Для компенсации дефицита бюджета государство продолжит повышать налоги и вводить новые пошлины для россиян. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экономист Антон Любич.
Систему здравоохранения предлагают изменить
- В России нужно менять систему медицинской помощи гражданам. Такое заявление сделал лидер фракции «Справедливой России» в Госдуме Сергей Миронов.
Молодым семьям помогут приобрести частные дома
- В России будет запущена программы для молодых семей с детьми. Они смогут на льготных условиях купить частные жилые дома. Проект по поддержке продлится до 1 июля 2021 года.
В Москве продлены карантинные меры
- Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 15 января 2021 года режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и удаленный формат работы для предприятий.
- В то же время, тотальный карантин в столице не будет введен.
УК не смогут подавать в суд на должников
- Управляющие и ресурсоснабжающие компании не смогут обращаться в суд для взыскания долгов с граждан.
Жириновский предлагает перенести суд над Фургалом
- Суд над экс-главой Хабаровского края Сергеем Фургалом, который подозревается в организации убийств, должен пройти в столице дальневосточного региона. Такое мнение высказал глава партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Подписывайтесь на URA.RU в