26 ноября 2020

Самое важное в России и в мире на 26 ноября. Задержан генерал ФСИН, в РФ введут новую льготную ипотеку, но налоги вырастут

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Депутаты Госдумы России приняли бюджет страны на три года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Франция признает Нагорный Карабах — в Турции зафиксирована третья волна коронавируса — Госдума России приняла несколько важных законов — будет запущена программа поддержки молодых семей — суд над Фургалом требуют перенести. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 26 ноября — в обзоре URA.RU:

Задержан бывший замглавы ФСИН

  • Бывший заместитель главы федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. На него заведено уголовное дело.

Франция признает независимость Нагорного Карабаха

Турция переживает третий пик заболеваемости COVID

  • В Турции зафиксирована третья волна коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа. По его словам всплеск инфекции замечен в Стамбуле, Измире, Коджаэли и Бурсе.

Госдума приняла бюджет России и закон о заморозке пенсий

Налоги для россиян будут повышены

Систему здравоохранения предлагают изменить

Молодым семьям помогут приобрести частные дома

В Москве продлены карантинные меры

УК не смогут подавать в суд на должников

Жириновский предлагает перенести суд над Фургалом

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...