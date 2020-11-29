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В Тюменской области — перелом в статистике по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время пандемии. Тюмень
В Тюменской области с каждым днем заболевших коронавирусом становится меньше Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области резко уменьшилось количество заболевших коронавирусом, выявляемых ежедневно. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

«26 ноября — 173 случая [за сутки]. 27 ноября — 169 случаев. 28 ноября — 165 случаев. 29 ноября — 161 случай. 30 ноября — 160 случаев», — такие данные приводит региональный оперативный штаб. Последний раз показатель по числу заболевших ниже, чем сегодня, регистрировался 12 ноября. Умирать пациенты с коронавирусом также стали реже. О новых смертях не сообщалось уже четыре дня.

Возможно, дело в том, что статистика запаздывает из-за необходимых процедур, которые должны провести судмедэксперты перед тем, как озвучить число летальных случаев. К примеру, в субботу стало известно, что из жизни ушла врач одного из тобольских медцентров. До этого женщина находилась в моногоспитале, где ее лечили от пневмонии. Однако ни в воскресную, ни в сегодняшнюю статистику этот случай не попал.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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