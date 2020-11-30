30 ноября 2020

В Тобольске был замечен президентский кортеж. Видео

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Проезд кортежа президента России Владимира Путина по улицам Екатеринбурга. Екатеринбург , спецмашина, российский флаг, флаг рф, автомобиль, флаг, флаг россии, аурус, aurus, кортеж
В Тобольске заметили кортеж Владимира Путина Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тобольске, куда 1 декабря с официальным визитом должен прибыть президент России Владимир Путин, был замечен, предположительно, его кортеж, состоящий из 19 машин (включая несколько — марки «Аурус»). Об этом один из местных жителей сообщил в соцсети «ВКонтакте», приложив видеозапись.

«Кортеж. 19 машин (2 „Ауруса“) в центре», — указал анонимный автор поста. На видеозаписи, приложенной к публикации, видно, как по дороге едет около 20 дорогих автомобилей, которые сопровождают сотрудники ГИБДД.

Автомобили марки «Аурус» производятся специально для перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране. На таком автомобиле, например, президент Путин 16 июля 2018 года совершил зарубежную поездку в Хельсинки в рамках саммита Россия — США.

Тюменские власти и спецслужбы от комментариев, связанных с приездом президента в Тобольск, воздерживаются. Ранее агентство писало о том, что российский лидер приедет в Тобольск 1 декабря с официальным визитом. Там он планирует встретиться с главой региона Александром Моором, провести совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли и принять участие в церемонии открытия нового производства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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