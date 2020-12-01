Дениса Мацуева впечатлило гостеприимство ямальцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пианист-виртуоз Денис Мацуев высоко оценил гостеприимство жителей ЯНАО и назвал их уникальными людьми. В Салехарде, где музыкант давал концерт, ему и его друзьям накрыли стол в чуме и накормили блюдами местной кухни. Своими впечатлениями артист поделился в соцсетях.

«Мы находимся в чуме после концерта. Практически полярная ночь, света здесь нет. У нас потрясающее настроение, потому что здесь уникальные люди, которые делают нам потрясающий уют, несмотря на то, что на улице не совсем тепло. Но в чуме у нас очень и очень тепло!» — рассказал Мацуев в видео на своей странице в Instagram.

Пианист поделился, что в чуме его приятели решили отметить юбилей скрипача Сергея Крылова. Мацуев показал подписчикам, что на праздничный стол для компании поставили традиционные ямальские блюда из муксуна, щокура и оленины. Собравшиеся гости, по их собственным словам, оказались в восторге от увиденного в Салехарде.

Денис Мацуев приехал в ЯНАО с двумя выступлениями 1 и 2 декабря. В первый день пианист исполнил произведения Петра Чайковского, а на следующий вечер запланировал джаз-концерт. Из-за пандемии коронавируса маэстро вынужден выступать перед полупустым залом — только так можно соблюсти требование о социальной дистанции. Также из-за строгих ограничений зрители не могут лично подарить Мацуеву цветы.