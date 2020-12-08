08 декабря 2020
07 декабря 2020

Тюмень отчитается о готовности региона к вакцинации от COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от гриппа на областном рынке на Громова. Екатеринбург, вакцина, укол, прививка, шприц одноразовый, шприц, прививка от гриппа, вакцина от гриппа, вакцинация
Масштабная вакцинация от коронавируса должна начаться на этой неделе Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

9 декабря Губернатор Тюменской области Александр Моор должен отчитаться перед Минздравом о готовности региона к началу вакцинации от коронавируса, анонсированной президентом России Владимиром Путиным. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета.

«Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря», — указано на официальном сайте правительства РФ.

В региональном оперштабе URA.RU сообщили, что Тюменская область готова к началу масштабной вакцинации от COVID-19. «В Тюменской области готовы к началу вакцинации, когда поступит федеральная вакцина. У нас подготовлены помещения, оснащены необходимым оборудованием для соблюдения всех условий хранения и транспортировки. Подготовлены учреждения для проведения самой вакцинации», — пояснили агентству в оперштабе.

Ранее агентство писало о том, что в России должна начаться масштабная вакцинация населения от коронавируса. Планируется, что бесплатные прививки будут ставить отечественной вакциной «Спутник V». Первыми ее должны получить медики и работники образовательных учреждений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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