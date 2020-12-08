Тюмень отчитается о готовности региона к вакцинации от COVID-19

9 декабря Губернатор Тюменской области Александр Моор должен отчитаться перед Минздравом о готовности региона к началу вакцинации от коронавируса, анонсированной президентом России Владимиром Путиным. Такое поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам заседания президиума координационного совета.
«Губернаторы должны обеспечить доставку препарата в пункты вакцинации, выстроить логистику ее проведения, позаботиться о том, чтобы прививку от коронавируса смогли сделать не только горожане, но и жители отдаленных районов. О результатах этой работы они обязаны доложить в Минздрав до 9 декабря», — указано на официальном сайте правительства РФ.
В региональном оперштабе URA.RU сообщили, что Тюменская область готова к началу масштабной вакцинации от COVID-19. «В Тюменской области готовы к началу вакцинации, когда поступит федеральная вакцина. У нас подготовлены помещения, оснащены необходимым оборудованием для соблюдения всех условий хранения и транспортировки. Подготовлены учреждения для проведения самой вакцинации», — пояснили агентству в оперштабе.
Ранее агентство писало о том, что в России должна начаться масштабная вакцинация населения от коронавируса. Планируется, что бесплатные прививки будут ставить отечественной вакциной «Спутник V». Первыми ее должны получить медики и работники образовательных учреждений.
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