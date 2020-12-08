В больницах ЯНАО запрещают передачи для больных коронавирусом

Продуктовые передачи от родственников пациентам коронавирусных отделений в больницах ЯНАО не принимают. Как сообщили представители Муравленковской городской больницы, отвечая на вопросы ямальцев в социальных сетях, это делается на основании утвержденных санитарных правил и норм (СанПиН).
«В соответствии с СанПиН N1.3.3118-13 в госпитале, где находятся больные II группы патогенности, установлен противоэпидемический режим полной изоляции, — прокомментировали запрет в горбольнице. — В госпиталях и изоляторах для больных коронавирусом не должно быть лишних предметов». В медучреждении отметили, что вся используемая посуда — одноразовая, она утилизируется сразу после использования. Рацион пациентов разработан приказом Минздрава РФ, подчеркнули в больнице: фрукты, чай и кондитерские изделия в необходимом для больного суточном количестве в него уже включены.
Ранее родственники заболевших обратили внимание, что в отделении перестали принимать соки, фрукты и другие продукты питания, разрешив передавать только воду и медикаменты. В окружном департаменте здравоохранения на запрос URA.RU пояснили, что такая практика применяется повсеместно во всех медучреждениях ЯНАО.
В настоящее время в больницах ЯНАО остаются 1 262 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями. При этом 54 пациента находятся в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом, 18 больным с COVID требуется поддержка ИВЛ.
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