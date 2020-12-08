08 декабря 2020
07 декабря 2020

В больницах ЯНАО запрещают передачи для больных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реклама Здоровая ферма. Магазин. Супермаркет. Продукты. Челябинск., одноразовая посуда
Для питания больных применяется только одноразовая посуда, ее утилизируют сразу после использования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Продуктовые передачи от родственников пациентам коронавирусных отделений в больницах ЯНАО не принимают. Как сообщили представители Муравленковской городской больницы, отвечая на вопросы ямальцев в социальных сетях, это делается на основании утвержденных санитарных правил и норм (СанПиН).

«В соответствии с СанПиН N1.3.3118-13 в госпитале, где находятся больные II группы патогенности, установлен противоэпидемический режим полной изоляции, — прокомментировали запрет в горбольнице. — В госпиталях и изоляторах для больных коронавирусом не должно быть лишних предметов». В медучреждении отметили, что вся используемая посуда — одноразовая, она утилизируется сразу после использования. Рацион пациентов разработан приказом Минздрава РФ, подчеркнули в больнице: фрукты, чай и кондитерские изделия в необходимом для больного суточном количестве в него уже включены.

Ранее родственники заболевших обратили внимание, что в отделении перестали принимать соки, фрукты и другие продукты питания, разрешив передавать только воду и медикаменты. В окружном департаменте здравоохранения на запрос URA.RU пояснили, что такая практика применяется повсеместно во всех медучреждениях ЯНАО.

В настоящее время в больницах ЯНАО остаются 1 262 пациента с подтвержденным коронавирусом и внебольничными пневмониями. При этом 54 пациента находятся в тяжелом состоянии, два — в крайне тяжелом, 18 больным с COVID требуется поддержка ИВЛ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...