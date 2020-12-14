Рамиль Шамсутдинов в суде сообщил о предвзятом отношении медиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев в воинской части под Читой, рассказал о предвзятом отношении со стороны медиков в центре им. Сербского, где он проходил психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает издание «Забайкальский рабочий». Журналисты уточняют, что Шамсутдинов сделал это заявление на судебном заседании по делу о массовом расстреле.

«Когда меня спрашивали про то, как все произошло, я сказал, что, если бы меня окунули в унитаз, я бы повесился. Она сказала, что лучше бы я так и сделал, тогда ничего этого не было бы», — приводит издание слова тюменца.

Также Шамсутдинов заявил, что сотрудники центра имени Сербского смотрели на него «как-то косо» и им было неприятно его общество. Ранее об издевательствах над срочником URA.RU рассказал его отец Салим Шамсутдинов. Он утверждал, что эксперты и заведующий центра оскорбляли и унижали человеческое достоинство стрелка. В связи с чем, у адвокатов срочника возникли сомнения в объективности результатов психолого-психиатрической экспертизы.

Тюменец Рамиль Шамсутдинов 25 октября 2019 года устроил массовый расстрел в воинской части под Читой. После караула он напал на своих сослуживцев с автоматом. Жертвами стрелка стали десять человек. Восемь из них погибли на месте, двое — получили тяжелые ранения. Свой поступок срочник объяснил дедовщиной и постоянными издевательствами в части.