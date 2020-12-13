В Кургане беременная с кашлем не может попасть к врачу

Жительница Кургана, которая ждет ребенка, не может обратиться к врачу. С кашлем ее не принимают в женской консультации, а идти в общую очередь с пациентами с коронавирусом она опасается. Об этом женщина написала в соцсети «ВКонтакте».
«На пятом месяце беременности у меня начался кашель, насморк, но без температуры. В женскую консультацию с признаками ОРВИ не пускают. Идти в поликлинику по месту жительства, где ковид, опасаюсь», — отметила женщина, опубликовав пост в группе «Типичный Курган».
Вызвать врача или скорую помощь на дом женщина не может, так как нет повышенной температуры. При этом после трех недель кашля беременная беспокоится за ребенка. «Куда обратиться, чтоб посмотрели, все ли нормально с ребенком, ведь в консультацию не пускают до полного выздоровления», — уточнила жительница Кургана.
Участники паблика порекомендовали автору поста записаться к врачу заранее на определенное время в поликлинику на ул. Савельева. Тогда женщине не придется стоять в очереди с потенциальными носителями коронавируса.
Обновлено в 20:40: В пресс-службе правительства агентству прокомментировали, что беременные женщины могут записаться на прием через сайт поликлиника45 или по телефону 122, чтобы не ожидать в очереди, а прийти сразу к определенному времени. Кроме того, такие пациенты могут вызвать врача на дом, если есть температура и признаки ОРВИ.
Ранее агентство сообщало, что беременной пришлось сидеть в очереди с больными COVID в Кургане. У женщины отказались брать тест на коронавирус с направлением от акушерки. В депздраве URA.RU прокомментировали, что по данному факту объявлена проверка. Чиновники выясняли, почему у женщины не брали тесты.
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