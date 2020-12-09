Беременной пришлось сидеть в очереди с больными COVID в Кургане

Для теста на ковид беременную в Кургане отправили в общую очередь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане у беременной отказались брать тест на коронавирус с направлением от акушерки. За бумагой женщину отправили к терапевту в общую очередь, где находились пациенты с коронавирусом. Информацию об этом Ирина Зозуля опубликовала в соцсети «ВКонтакте».

Направление на мазок на COVID для госпитализации в роддом женщине выдали в женской консультации. «Приехала в поликлинику на КЗКТ. Они не принимают по направлению от акушера, говорят идите к терапевту. А где принимает терапевт, там сидит каждый третий больной коронавирусом. Я здоровая беременная женщина должна сидеть с больными в очереди, чтобы взять направление», — написала Зозуля в группе «Инцидент Курган».

Она также пояснила, что анализ на коронавирус был отрицательный, но после посещений поликлиники у нее появились симптомы ОРВИ. Женщина снова пошла сдавать тест в другую поликлинику на Гоголя 42. Однако и там ее снова направили в очередь к терапевту.

«Очень буду рада, если у меня сейчас не ковид, потому что на днях рожать. У меня вопрос — почему в женской консультации не могут брать тесты? Почему мы должны сдавать тест с больными людьми», — написала Зозуля.

В департаменте здравоохранения URA.RU прокомментировали, что по данному факту объявлена проверка. «Мы выясним, почему у женщины не брали тесты. Если выяснится, что схема направления была некорректной или имела недостатки, то будем менять схему направления рожениц на тестирование», — отметили в депздраве.