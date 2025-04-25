Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поделился советом, что нужно делать, чтобы вывести предприятие из банкротства. Он озвучил его на встрече с активистами Звериноголовского округа.
«Чтобы вывести предприятие из банкротства, нужно просто с него не воровать. Нужно просто на нем работать. И на те деньги, которые зарабатываются, не покупать себе в первую очередь новую машину, новую квартиру, а вкладывать деньги в производство. А уже потом, если останется какой-то „жирок“, то с этого „жирка“ можешь уже что-нибудь себе позволить», — сказал Муратов в беседе с жителями.
Ранее Сергей Муратов уже отмечал успешный опыт вывода из банкротства пермского «Завода имени Дзержинского», который после 20 лет простоя был выкуплен АО «НПО „Курганприбор“ при поддержке властей Пермского края и холдинга „Технодинамика“. По его словам, именно комплексный контроль и вложения в производство позволили значительно увеличить объемы выпуска продукции и восстановить предприятие.
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