25 апреля 2025

Курганский сенатор Муратов рассказал, как вывести предприятие из банкротства. Видео

Сенатор Муратов: чтобы спасти предприятие от банкротства, нужно не воровать
© Служба новостей «URA.RU»
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Муратов считает, что заработанные деньги прежде всего следует вкладывать в развитие
Муратов считает, что заработанные деньги прежде всего следует вкладывать в развитие Фото:

Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поделился советом, что нужно делать, чтобы вывести предприятие из банкротства. Он озвучил его на встрече с активистами Звериноголовского округа.

«Чтобы вывести предприятие из банкротства, нужно просто с него не воровать. Нужно просто на нем работать. И на те деньги, которые зарабатываются, не покупать себе в первую очередь новую машину, новую квартиру, а вкладывать деньги в производство. А уже потом, если останется какой-то „жирок“, то с этого „жирка“ можешь уже что-нибудь себе позволить», — сказал Муратов в беседе с жителями.

Ранее Сергей Муратов уже отмечал успешный опыт вывода из банкротства пермского «Завода имени Дзержинского», который после 20 лет простоя был выкуплен АО «НПО „Курганприбор“ при поддержке властей Пермского края и холдинга „Технодинамика“. По его словам, именно комплексный контроль и вложения в производство позволили значительно увеличить объемы выпуска продукции и восстановить предприятие.

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Сенатор РФ от Курганской области Сергей Муратов поделился советом, что нужно делать, чтобы вывести предприятие из банкротства. Он озвучил его на встрече с активистами Звериноголовского округа. «Чтобы вывести предприятие из банкротства, нужно просто с него не воровать. Нужно просто на нем работать. И на те деньги, которые зарабатываются, не покупать себе в первую очередь новую машину, новую квартиру, а вкладывать деньги в производство. А уже потом, если останется какой-то „жирок“, то с этого „жирка“ можешь уже что-нибудь себе позволить», — сказал Муратов в беседе с жителями. Ранее Сергей Муратов уже отмечал успешный опыт вывода из банкротства пермского «Завода имени Дзержинского», который после 20 лет простоя был выкуплен АО «НПО „Курганприбор“ при поддержке властей Пермского края и холдинга „Технодинамика“. По его словам, именно комплексный контроль и вложения в производство позволили значительно увеличить объемы выпуска продукции и восстановить предприятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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