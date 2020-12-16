В Курганской области коронавирус нашли в половине районов

За все время в регионе обнаружили 10 612 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 17 декабря выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. В области новые случаи обнаружили в десяти районах и муниципальных округах из 24.

«На 17 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 109 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 49 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Далматовском, Катайском, Кетовском, Мишкинском, Мокроусовском, Сафакулевском, Шадринском, Щучанском районах, Макушинском и Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

Рекорд по числу больных коронавирусом в регионе зафиксировали 11 декабря, когда за день выявили 110 случаев. С начала пандемии в регионе обнаружили 10 612 случаев COVID-19. Выздоровели 9 323 человека, 133 пациента скончались от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

Обязательный масочный режим ввели в Курганской области 15 июня. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.