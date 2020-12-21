В разгар пандемии в ЯНАО сокращают штаты крупных больниц

Сокращение штата грозит двум медучреждениям Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штат сотрудников двух крупных медучреждений ЯНАО сократят в январе 2021 года. Под уменьшение численности попадут Надымская центральная районная больница и окружной противотуберкулезный диспансер. Как стало известно URA.RU, правительство Ямала готовит соответствующее постановление.

«Оптимизировать путем сокращения предельной штатной численности с 1 января 2021 года деятельность следующих государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения», — говорится в проекте документа. В Надымской ЦРБ, согласно постановлению, штат уменьшится на 89,5 единицы. В Ямало-Ненецком окружном противотуберкулезном диспансере сократят 60,25 единиц.

Контролировать процедуру будет департамент здравоохранения округа. Правительство поручит ведомству «осуществить необходимые юридические действия» до 31 декабря 2020 года.

В пресс-службе депздрава ЯНАО подтвердили URA.RU планы по сокращению штатов. Эти единицы решено добавить в штат Ноябрьского ПНД. «В окружном противотуберкулезном диспансере сокращается 10 должностей в связи с закрытием отделения на 23 койки. Восемь человек уходят на пенсию, двое трудоутроены на другие должности», — пояснили в депздраве ЯНАО.

Ранее стало известно, что власти усиливают техническое оснащение больниц ЯНАО. Так округ пытается подготовиться к новому всплеску заболевших коронавирусом. Во все крупные больницы закупили 61 аппарат искусственной вентиляции легких.