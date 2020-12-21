21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

В Кургане за нарушения наказали кальянную, куда пускали по паролю

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской этап World Cocktail Competition 2018. Магнитогорск, кальян
Владельца кальянной штрафовали 4 раза Фото: Илья Московец © URA.RU
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Кальянную в Кургане четыре раза штрафовали за нарушение карантина. Владельцы кафе пускали гостей только по паролю. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«В Кургане полицейские проверили кафе-кальянную, неоднократно нарушавшую запрет. <…> Вход в помещение осуществлялся по известному ограниченному кругу лиц паролю», — рассказали в пресс-службе. Когда в кафе зашли полицейские, в нем было более десяти посетителей.

В пресс-службе объяснили, что сейчас запрещено курение кальянов в учреждениях общественного питания, но кальянная продолжала работать. Владельцу кафе с октября четыре раза выписывали штрафы на общую сумму 130 тыс. рублей. За неоднократное нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения предпринимателю грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей.

В общественных местах запрещено курение кальянов из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На 21 декабря всего в Курганской области было зафиксировано 11044 случая заражения коронавирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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