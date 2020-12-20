20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Курганская область на пороге рекорда по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, covid-19, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи, ковид19
За все время в регионе обнаружили 11 044 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области 21 декабря выявили 110 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Рекорд по числу больных коронавирусом в области зафиксировали 18 декабря, когда за день выявили 111 случаев.

«На 21 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 110 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 57 больных обнаружили в Кургане, остальных — в Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Лебяжьевском, Мишкинском, Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Целинном, Шадринском, Юргамышском районах, Макушинском, Шумихинском муниципальных округах и Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 11 044 случая COVID-19. По данным сайта стопкоронавирус.рф, 9647 пациентов в области выздоровели, 148 — умерли от коронавируса. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

В Курганской области 15 июня ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...