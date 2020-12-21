В Курганскую область придет новый транш из Москвы

Курганские депутаты приняли закон о бюджете на 2021 год с учетом поступления федеральных денег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты облдумы приняли измененный бюджет Курганской области. Правки внесли в связи с поступлением в 2021 году нового федерального транша. Об этом говорилось на заседании думы.

«Ко второму чтению предлагаю принять измененный бюджет на 2021 год. Это связано с изменениями в федеральном бюджете. Сумма федеральной помощи Курганской области увеличена», — пояснил замгубернатора Константин Ермаков.

В 2021 году собственные доходы региона составят более 21 млрд рублей. Безвозмездные поступления — 28,3 млрд рублей, из них целевые средства увеличились на 2 млрд рублей. Возросла дотация на 1,28 млрд рублей. Всего доходы бюджета на будущий год составят 52,6 млрд рублей. Расходы бюджета составят 57,6 млрд рублей. Дефицит — более 4 млрд рублей.

На исполнение 35 областных программ в 2021 году будет направлено — 51,7 млрд рублей — это почти 95% расходов бюджета. На реализацию нацпроектов — 9,3 млрд, что на уровне текущего года.