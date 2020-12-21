Пожарную безопасность в Кургане будут проверять дистанционно

Проверки пожарной безопасности из-за COVID проводят в онлайн-режиме Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главное управление МЧС России по Курганской области вынуждено проводить часть проверок в дистанционном режиме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции заявил начальник главка Юрий Землянский, передает корреспондент URA.RU. В частности, в ближайшее время пройдут дистанционные проверки соцобъектов после пожара в башкирском пансионате для престарелых.

«Те проверки, которые мы не можем провести с выездом на объект, мы проводим дистанционно», — рассказал Землянский. По его словам, уже разработана методика, как проводить дистанционные проверки по соблюдению требований пожарной безопасности.

«В онлайн-режиме мы общаемся с руководителем объекта. Проверяем документы — их нам могут представлять на электронную почту, мы их здесь рассматриваем. Само состояние объекта мы оцениваем через камеру», — ответил Землянский на уточняющий вопрос URA.RU. Он отметил, что первые дистанционные проверки уже проводятся в регионе.

«Сейчас мы будем дистанционно проводить проверки объектов социально сектора с круглосуточным пребыванием людей после трагедии в Башкирии. Мы не можем зайти в эти объекты, потому что там есть определенные ограничения по COVID. Со структурами правительства Курганской области мы уже этот вопрос обсудили», — добавил Землянский.

15 декабря в селе Ишбулдино (Башкирия) произошел пожар в пансионате, ранее сообщало URA.RU. На месте тушения обнаружили тела 11 погибших. Четырех человек удалось эвакуировать. Двое из погибших оказались жителями Челябинской области.