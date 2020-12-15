В доме престарелых Башкирии погибли два челябинца

Среди погибших на пожаре деревянного пансионата для престарелых в Башкирии были два жителя Челябинской области. Об этом сообщили на сайте «UFA1» со ссылкой на собственные источники. Всего на пожаре в селе Ишбулдино погибли 11 человек.
«В числе погибших зарегистрировано два жителя Челябинской области, в том числе 57-летний магнитогорец. Данные по второму челябинцу уточняются», — уточнили на сайте «UFA1».
Магнитогорск граничит с Башкирией, поэтому многие жители южных районов Челябинской области ездят туда на отдых. Здесь же работал частный пансионат для престарелых, построенный из дерева. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 00:53 по московскому времени.
У пансионата не было лицензии на постоянное проживание постояльцев, а также противопожарной защиты. На момент возгорания там находились 16 человек, пятерым удалось спастись. В СК РФ по республике Башкортостан сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.
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