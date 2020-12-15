В доме престарелых Башкирии погибли два челябинца

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тушение горящей свалки, село Миасское Красноармейского района Челябинской области, дым, пожарная машина, пожар
Всего на пожаре погибли 11 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди погибших на пожаре деревянного пансионата для престарелых в Башкирии были два жителя Челябинской области. Об этом сообщили на сайте «UFA1» со ссылкой на собственные источники. Всего на пожаре в селе Ишбулдино погибли 11 человек.

«В числе погибших зарегистрировано два жителя Челябинской области, в том числе 57-летний магнитогорец. Данные по второму челябинцу уточняются», — уточнили на сайте «UFA1».

Магнитогорск граничит с Башкирией, поэтому многие жители южных районов Челябинской области ездят туда на отдых. Здесь же работал частный пансионат для престарелых, построенный из дерева. Сообщение о пожаре поступило на пульт в 00:53 по московскому времени.

У пансионата не было лицензии на постоянное проживание постояльцев, а также противопожарной защиты. На момент возгорания там находились 16 человек, пятерым удалось спастись. В СК РФ по республике Башкортостан сообщили о возбуждении уголовного дела о причинении смерти по неосторожности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...