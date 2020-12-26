Врачи назвали 5 редких и опасных симптомов коронавируса

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Врачи рассказали, что затрудненное дыхание является одним из опасных проявлений коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Редкими, но опасными симптомами коронавируса являются затрудненное дыхание, боль в груди, посинение лица, сложности с пробуждением и спутанность сознания. Об этом сообщили специалисты британского центра контроля и предупреждения заболеваний.

«Более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица», — передает РИА «Новости» со ссылкой на заключение специалистов. Они отметили, что на эти симптомы нужно обратить внимание и немедленно посетить врача.

В британском центре контроля и предупреждения заболеваний уточнили, что у пациентов могут быть другие симптомы. Специалисты рассказали, что стоит сообщать обо всех необычных проявлениях болезни.

Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко рассказал о новых симптомах коронавируса. Среди них врач назвал лихорадку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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