Врачи назвали 5 редких и опасных симптомов коронавируса

Редкими, но опасными симптомами коронавируса являются затрудненное дыхание, боль в груди, посинение лица, сложности с пробуждением и спутанность сознания. Об этом сообщили специалисты британского центра контроля и предупреждения заболеваний.
«Более редкие признаки болезни — затрудненное дыхание, боль и сдавленность в груди, спутанное сознание, неспособность проснуться и посинение губ и лица», — передает РИА «Новости» со ссылкой на заключение специалистов. Они отметили, что на эти симптомы нужно обратить внимание и немедленно посетить врача.
В британском центре контроля и предупреждения заболеваний уточнили, что у пациентов могут быть другие симптомы. Специалисты рассказали, что стоит сообщать обо всех необычных проявлениях болезни.
Ранее главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова департамента здравоохранения города Москвы Валерий Вечорко рассказал о новых симптомах коронавируса. Среди них врач назвал лихорадку.
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