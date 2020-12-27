27 декабря 2020
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В Кургане из-за карантина продают бар

© Служба новостей «URA.RU»
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Антикороновирусная вечеринка Безопасная зона. Бар Salinger. Тюмень., Бар Salinger
Курганские бизнесмены из-за пандемии продают кафе и рестораны Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Курганский гастробар «Рубаха» выставлен на продажу. Информация размещена на сайте с объявлениями Avito. Основатель бара рассказал URA.RU, что причиной для продажи заведения мог стать коронавирус.

«Готовый бизнес продается в связи с переездом владельца в другой регион. Возможен обмен на автомобиль. Стоимость 600 тысяч рублей», — указано в информации.

Основатель бара Константин Зубарев в разговоре с URA.RU пояснил, что продал заведение еще в 2018 году. С его слов, контакты с нынешним владельцем он не поддерживает. «Думаю, у многих одна причина продажи — пандемия. Очень сложно в этих условиях развиваться», — сказал Зубарев.

Гастробар находится в центре Кургана, на улице Красина, и включает в себя кухню, два зала, подсобное помещение, помещение для персонала и санузлы. Общее количество посадочных мест — до 40. Связаться с новым владельцем бара URA.RU не удалось. Редакция не располагает его телефонным номером.

Ранее агентство сообщало, что в Кургане на продажу выставлено 14 объектов общепита — кафе и ресторанов. Оборот организаций общественного питания в Курганской области за 10 месяцев 2020 года упал более чем на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Специалисты объясняют такое падение ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

В Кургане владельцы точек общепита начали их продавать из-за карантина, связанного с коронавирусом
Скрин с сайта Avito

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