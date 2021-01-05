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31 декабря 2020

Мошенники пытаются нажиться на деле стрелка Шамсутдинова

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Злоумышленники оставляют в сети данные карт, на которые просят присылать деньги, рассказали адвокаты Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Мошенники пытаются заработать на деле тюменского солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. От имени адвокатов Руслана Нагиева и Равиля Тугушева они собирают деньги под предлогом помощи Шамсутдинову. Об этом сообщили сами Нагиев и Тугушев.

«В сети стала распространяться информация, что я и мой коллега якобы собирают деньги для нашего подзащитного. Это ложная информация, никаких денег мы никогда не собирали», — заявил Нагиев в Instagram.

Тугушев также заявил, что мошенники пытаются заработать на деле Шамсутдинова. По его словам, в интернете публикуются номера карт, на которые злоумышленники просят перечислять средства.

Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье в октябре 2019 года. Причиной бойни стала дедовщина в отношении Шамсутдинова. По его словам, над ним издевались, в том числе, лишая сна. В декабре 2020 года суд признал Шамсутдинова виновным в преступлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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