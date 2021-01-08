СМИ: сгоревшим тюменским пансионатом владели через закрытую фирму

Пожар в пансионате унес жизни семи человек (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Владевшая сгоревшим пансионатом в тюменском поселке Боровском предпринимательница Ольга Вильямсон делала это через несуществующую фирму. Предприятие «Клиника строительной помощи» было ликвидировано в 2015 году.

«По номеру телефона, указанному в рекламе сгоревшего нелегального дома престарелых, зарегистрирована строительная фирма, ликвидированная в 2015 году. „Клиника строительной помощи“ принадлежала Ольге Вильямсон», — передает РЕН ТВ.

Сайт учреждения не работает, как и номер телефона, указанный в рекламе дома престарелых. Однако с помощью приложения GetContact журналисты выяснили, что номер телефона другие пользователи записывали как «Ольга пансионат». Кроме того, фотографии дома, опубликованные на одном из сайтов объявлений, совпадают со свежими кадрами, на которых запечатлены тела жертв трагедии.

Телеканалу удалось связаться с Вильямсон до ее задержания. Однако женщина не стала комментировать случившееся, повесив трубку.

Ранее сообщалось, что в тюменском поселке сгорел частный дом. Погибло семь человек. Позднее выяснилось, что в доме находился частный пансионат для пожилых людей. Расследование произошедшего взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.