Спасатели назвали причину пожара в тюменском пансионате

Пожар произошел из-за неправильного использования банной печи, заявили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нарушение правил использования печного оборудования в бане — основная причина, по которой мог произойти пожар в тюменском пансионате. С таким заявлением выступил глава ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян.

«Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане», — приводит слова Хачатряна тюменский оперштаб. Глава регионального управления МЧС отметил, что по данному адресу не было зарегистрировано юрлиц.

В ходе заседания, на котором обсуждалась трагедия, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил выявить в регионе все подобные объекты. Взяв вопрос на личный контроль, он отметил, что такие учреждения не должны закрывать, однако их владельцы обязаны ответственно относиться к безопасности.

Пожар в пансионате в тюменском селе случился 9 января. В результате погибли семь человек. Позднее стало известно, что владелица учреждения управляла им через ликвидированную фирму.