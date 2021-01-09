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05 января 2021

Спасатели назвали причину пожара в тюменском пансионате

© Служба новостей «URA.RU»
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Первая пресс-конференция с начальником Главного управления МЧС России Землянским Юрием. Курган, мчс россии
Пожар произошел из-за неправильного использования банной печи, заявили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нарушение правил использования печного оборудования в бане — основная причина, по которой мог произойти пожар в тюменском пансионате. С таким заявлением выступил глава ГУ МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян.

«Наиболее вероятная причина пожара в поселке Боровском — нарушение правил эксплуатации печного оборудования в бане», — приводит слова Хачатряна тюменский оперштаб. Глава регионального управления МЧС отметил, что по данному адресу не было зарегистрировано юрлиц.

В ходе заседания, на котором обсуждалась трагедия, губернатор Тюменской области Александр Моор поручил выявить в регионе все подобные объекты. Взяв вопрос на личный контроль, он отметил, что такие учреждения не должны закрывать, однако их владельцы обязаны ответственно относиться к безопасности.

Пожар в пансионате в тюменском селе случился 9 января. В результате погибли семь человек. Позднее стало известно, что владелица учреждения управляла им через ликвидированную фирму.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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