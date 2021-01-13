Реконструкцией бассейна «Юность» в Новом Уренгое, о которой горожане просили губернатора Дмитрия Артюхова, займется московская компания «Авиапромстрой». Правительство ЯНАО заплатит фирме 208 млн рублей из бюджета, следует из данных портала госзакупок. Организация стала единственным участником торгов.
«Участник, с которым планируется заключить контракт — акционерное общество „Авиапромстрой“. Предложение участника — 208,03 млн рублей», — говорится в документации. Компания снизила стартовую цену контракта на 0,5%. Согласно требованиям закупки, «Авиапромстрой» построит еще один этаж бассейна «Юность», после чего спорткомплекс станет трехэтажным. Закончить работы фирма должна до 20 декабря 2021 года.
Получить оперативный комментарий представителей «Авиапромстрой» оперативно не удалось. Гендиректор компании Денис Явшев не ответил на звонки URA.RU, телефон московского офиса «Авиапромстроя» оказался недоступен. В компанию направлен письменный запрос.
В октябре 2020 года реконструкция «Юности» обернулась скандалом. Предыдущий подрядчик, компания «Версо-Монолит» из Ханты-Мансийска, сорвал сроки и не закончил работы. Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов публично обвинял фирму в безответственности, а затем поручил расторгнуть контракт и провести новый аукцион.
Перестройка «Юности» началась осенью 2019 года. Средства на проведение работ выделяло правительство ЯНАО. С просьбой о ремонте жители неоднократно обращались лично к губернатору Артюхову и экс-главе Нового Уренгоя Ивану Костогризу. Воспитанники «Юности» в разное время становились призерами российских и европейских соревнований, входили в состав сборной РФ по плаванию.
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