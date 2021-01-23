Умер бывший главнокомандующий флотом России Громов

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Феликсу Громову было 83 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Феликс Громов скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Громова не стало накануне», — пишет «Интерфакс», ссылаясь на Дерябина. Он добавил, что экс-главком ВМФ России находился в своей подмосковной даче.

Феликс Громов — советский и российский военачальник. В марте 1988 года он возглавил Северный флот. 19 августа 1992 года Громов стал главкомом ВМФ РФ. Он пробыл на посту пять лет, после чего ушел в отставку. За время службы Громов был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом «За военные заслуги».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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