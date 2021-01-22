Правительство РФ выделит 4,5 млрд рублей на программу по заморозке цен на муку и хлеб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Центральный банк России установил курс доллара на уровне 73,36 рублей (+1,4 копейка). Евро ослабел на 23 копейки и составил 88,92 рубля. За сутки подешевели марки нефти: североморская Brent стоит 55,49 долларов за баррель (-0,96%), техасская WTI стоит 52,48 доллара за баррель (-1,22%).

События в России

Президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам признал, что в стране дорожает жилье и продукты питания. Чтобы исправить ситуацию, глава РФ предложил ввести в продажу еще больше квартир. А заморозку цен на еду Путин признал эффективной мерой.

До конца 2021 года Владимир Путин поручил победить безработицу в стране. «Необходимо добиться полного восстановления рынка труда», — подчеркнул президент. По его заявлению, в ноябре 2020 года безработица снизилась с 6,4% до 6,1%.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что власти выделят 4,5 млрд рублей для реализации программы заморозки цен на муку и хлеб. Такие меры необходимы, чтобы не допустить повышения цен из-за подорожания зерновых, объяснил глава кабмина.

В 59 регионах России зафиксирован рост цен на бензин. Об этом сообщает Росстат. С конца декабря 2020 года топливо подорожало примерно на 30 копеек за литр. Более того, стоимость бензина АИ-92 на бирже достигла максимума за год и приближается к историческому: 21 января цены выросли до 53,4 тысячи рублей за тонну.

Российские авиакомпании по-прежнему испытывают трудности из-за закрытых границ в связи с пандемией. Чтобы компании не обанкротились, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство выделить 53 млрд рублей в качестве субсидий. Деньги нужны для компенсации расходов с декабря 2020 года по июнь 2021 года.

События в мире

Депутаты Европарламента приняли антироссийскую резолюцию из-за дела Алексея Навального. От европейских лидеров потребовали помешать строительству газопровода «Северный поток — 2», а также ужесточить санкции против России.

Политика стран ОПЕК+ и пандемия коронавируса окажут ключевое влияние на рынок нефти в 2021 году. Сланцевая отрасль в США еще два-три года не сможет достичь докризисных уровней, сообщил директор по корпорациям рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Спрос на нефть вырастет не раньше, чем через несколько месяцев, когда в кампанию по вакцинации от COVID-19 не будет вовлечена критическая масса населения.

Прогнозы и мнения экспертов

В России нужно изменить пенсионную систему, чтобы граждане получали достойную пенсию, сообщила URA.RU депутат Госдумы Светлана Бессараб. В частности, она предлагает реанимировать накопительную часть пенсии на новых условиях. «Негосударственные пенсионные фонды негативно воздействуют на развитие пенсионной системы в стране. Центробанк должен больше внимания уделять этому аспекту», — заявила парламентарий.

В условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться доступность кредитов для россиян. Однако банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам, рассказали URA.RU ведущие российские экономисты.

Повышение утилизационного сбора на 25% приведет к существенному росту цен на автомобили. Подорожание в первую очередь коснется новых транспортных средств, уверены автоэксперты. Ситуацию не спасут действующие госпрограммы, поскольку у них негибкие условия и они подходят не всем.

Повышенный спрос на льготные ипотечные программы привели к росту цен на жилье в России. Поэтому в первые месяцы 2021 года стоит покупать недвижимость, пока она критично не подорожала, советует финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.