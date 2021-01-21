В Госдуме рассказали, как увеличить пенсию россиян

Можно жить на даче и сдавать квартиру, считают эксперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Чтобы получать достойную пенсию, нужно изменить нынешнюю систему. Для этого стоит реанимировать ее накопительную часть на новых условиях, сообщила URA.RU депутат Госдумы, член комитета думы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

«Нужно реанимировать накопительную часть пенсии на новых условиях. Нынешняя модель не работает уже более шести лет. И негосударственные пенсионные фонды негативно воздействуют на развитие пенсионной системы в стране. Центробанк должен больше внимания уделять этому аспекту», — пояснила она агентству.

Способов увеличить свою пенсию на самом деле мало. Помочь могут только личные накопления. Так считает профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат и юрист Марина Буянова.

«Не хочу это озвучивать, потому что никак не накопить. Если только есть возможность купить недвижимость, потом сдать ее и получать доход. Или переехать на дачу и сдавать квартиру. Одним словом, нужно делать личные накопления или вложения в период активной работы. Сейчас нет какого-то прямого способа увеличения пенсии», — рассказала она URA.RU.

Эксперт заметила, что в СССР пенсионная система была лучше. «Все идет к тому, чтобы в качестве пенсии получать прожиточный минимум», — пояснила юрист.

Министерство труда России вновь ищет варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам. Этот вопрос уже неоднократно поднимался на обсуждение в Госдуме.