Экономисты предупредили россиян о кредитном коллапсе

Доступность кредитов для россиян в условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться. Однако банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.
«Пока будет продолжаться стагнация экономики и снижение доходов граждан, требования банков к потенциальным заемщикам будут ужесточаться, — рассказал директор Института экономики Руслан Гринберг. — В связи со стремительным снижением уровня жизни, все большее количество людей нуждается в деньгах. И получить их будет больше неоткуда, придется занимать». По словам экономиста, проблема возвращения денег обостряется, и напряжение банковской системы растет. Реакция банков является предсказуемой.
По словам другого собеседника агентства, директора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Сенкова, за ужесточением требований банков к потенциальным заемщикам стоит единый финансовый регулятор — Центробанк. «Сама эта система направлена на то, чтобы не допустить высокой долговой нагрузки на физические лица. Но с учетом того, что реальные располагаемые доходы падают, доступность кредита в новых условиях будет ответственной», — подчеркнул он.
Ранее стало известно, что Центробанк решил ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Инициативу финансовый регулятор в ближайшее время обсудит с другими банками.
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