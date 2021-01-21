Экономисты предупредили россиян о кредитном коллапсе

В качестве альтернативы банкам россиянам остаются только микрофинансовые организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доступность кредитов для россиян в условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться. Однако банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.

«Пока будет продолжаться стагнация экономики и снижение доходов граждан, требования банков к потенциальным заемщикам будут ужесточаться, — рассказал директор Института экономики Руслан Гринберг. — В связи со стремительным снижением уровня жизни, все большее количество людей нуждается в деньгах. И получить их будет больше неоткуда, придется занимать». По словам экономиста, проблема возвращения денег обостряется, и напряжение банковской системы растет. Реакция банков является предсказуемой.