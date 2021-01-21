Экономисты предупредили россиян о кредитном коллапсе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , микрозаймы, быстроденьги, кредитование
В качестве альтернативы банкам россиянам остаются только микрофинансовые организации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Доступность кредитов для россиян в условиях стагнации экономики продолжит уменьшаться. Однако банки будут вынуждены и дальше ужесточать требования к потенциальным заемщикам. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.

«Пока будет продолжаться стагнация экономики и снижение доходов граждан, требования банков к потенциальным заемщикам будут ужесточаться, — рассказал директор Института экономики Руслан Гринберг. — В связи со стремительным снижением уровня жизни, все большее количество людей нуждается в деньгах. И получить их будет больше неоткуда, придется занимать». По словам экономиста, проблема возвращения денег обостряется, и напряжение банковской системы растет. Реакция банков является предсказуемой.

По словам другого собеседника агентства, директора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Сенкова, за ужесточением требований банков к потенциальным заемщикам стоит единый финансовый регулятор — Центробанк. «Сама эта система направлена на то, чтобы не допустить высокой долговой нагрузки на физические лица. Но с учетом того, что реальные располагаемые доходы падают, доступность кредита в новых условиях будет ответственной», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Центробанк решил ввести прямые ограничения на получение высокорискованных кредитов для заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки. Инициативу финансовый регулятор в ближайшее время обсудит с другими банками.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...