23 января 2021

Проповеди отца Сергия удалены с YouTube-канала его помощника

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий
С YouTube удалены проповеди отца Сергия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Видео с проповедями отлученного от церкви схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены из YouTube его помощника Всеволода Могучева. Последний находится под административным арестом, а экс-священнослужитель — в московском СИЗО.

«Видео с проповедями отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который находится под арестом и обвиняется по трем статьям УК РФ, удалены из YouTube. Канал его помощника Всеволода Могучева, где публиковались проповеди и заявления Романова, согласно данным видеохостинга, очищен от всех роликов», — пишет ТАСС.

Бывший схиигумен помещен в московский СИЗО-7. Там он объявил голодовку, назвав ее постом. Его, как напоминает RT, задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду. Он заключен под стражу на два месяца. Ранее экс-монах вел проповеди, в которых отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что власти незаконно сажают людей на самоизоляцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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