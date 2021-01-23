Проповеди отца Сергия удалены с YouTube-канала его помощника

Видео с проповедями отлученного от церкви схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены из YouTube его помощника Всеволода Могучева. Последний находится под административным арестом, а экс-священнослужитель — в московском СИЗО.
«Видео с проповедями отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который находится под арестом и обвиняется по трем статьям УК РФ, удалены из YouTube. Канал его помощника Всеволода Могучева, где публиковались проповеди и заявления Романова, согласно данным видеохостинга, очищен от всех роликов», — пишет ТАСС.
Бывший схиигумен помещен в московский СИЗО-7. Там он объявил голодовку, назвав ее постом. Его, как напоминает RT, задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду. Он заключен под стражу на два месяца. Ранее экс-монах вел проповеди, в которых отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что власти незаконно сажают людей на самоизоляцию.
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