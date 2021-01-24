24 января 2021
23 января 2021
22 января 2021

Силовики возбудили дело против топ-менеджера властей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Гендиректор «Управления по строительству газопроводов и газификации» оштрафован на 120 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Салехарде на гендиректора АО «Управление по строительству газопроводов и газификации» Сергея Морозова возбудили дело. Его оштрафуют на 120 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

«В марте 2020 года предприятие приняло на работу бывшего госслужащего регионального Роспотребнадзора, но на прежнее место службы не сообщили о его принятии на работу в установленный срок. Прокуратурой возбуждены административные дела против предприятия и генерального директора», — говорится в письме ведомства.

URA.RU не удалось получить комментарий в АО «Управление по строительству газопроводов и газификации». На многочисленные звонки агентства в компании не отвечают.

По закону, работодатель при устройстве на работу бывшего госслужащего обязан в 10-дневный срок передать сведения о заключении трудового договора на последнее место его службы. Ранее URA.RU сообщало, что директор централизованной бухгалтерии ЯНАО Николай Еланцев принял на работу бывшего госслужащего.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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