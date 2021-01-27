В Тюмени выросла смертность от коронавируса

За время пандемии в Тюменской области от коронавируса умерли 245 человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за последние сутки от коронавируса скончались четверо человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Показатель является максимальным за последние две недели.

«Тюменская область — четыре [смерти пациентов с коронавирусом за сутки]», — такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19 в России. Этот показатель является максимальным за последние две недели. До этого большее количество жертв фиксировалось только 13 января, тогда погибли пять человек. После количество летальных случаев это число не превышало, достигая максимум трех смертей за сутки.

По состоянию на 28 января в Тюменской области коронавирусом заболели 27 799 жителей, за последние сутки — 148 новых случаев. Общее количество погибших достигло 245 человек.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пациентам отказывают в бесплатных тестах на коронавирус. Их делают лишь по показаниям и гражданам из группы риска.