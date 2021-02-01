В ЯНАО безработным выплатят по 150 тысяч рублей

Чтобы получить стартовый капитал, безработный должен составить и защитить бизнес-план Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Размер стартового капитала на открытие бизнеса для безработных жителей ЯНАО в 2021 году увеличен до 150 тысяч рублей. По информации окружных властей, в 2020 году мерой поддержки успели воспользоваться 154 человека.

«Ожидается, что в этом году мерой поддержки воспользуются порядка 100 человек, — сообщили URA.RU в пресс-службе правительства. — Это предварительный прогноз на основе статистики прошлых лет». Если ранее стартовая выплата на открытие собственного дела составляла 91,7 тысячи рублей, то с 1 января 2021 года она составляет 150 тысяч рублей.

Ямальцы, официально являющиеся безработными и желающие открыть собственный бизнес, для получения субсидии должны разработать бизнес-план и защитить его перед комиссией. Те, кто при открытии бизнеса организует дополнительные рабочие места и примет туда других безработных, могут претендовать на получение еще 150 тысяч рублей.

Деньги должны быть потрачены на покупку оборудования, аренду помещений и другие необходимые для становления предприятия расходы. Открывшееся предприятие должно проработать не менее двух лет.

По данным окружного департамента занятости, денежные выплаты на открытие собственного дела в ЯНАО пользуются популярностью. Всего с 2009 года, когда они появились, и по настоящее время целевую материальную помощь получили более 1,5 тысячи ямальцев.

В правительстве ЯНАО напомнили, что в регионе сейчас действуют разные виды поддержки населения. Это помощь в трудоустройстве, открытии бизнеса и развитии личного подсобного хозяйства, включая профессиональное обучение. Размер поддержки различен: от 16 926 рублей в месяц до 250 000 рублей единовременно.