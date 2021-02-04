04 февраля 2021

На Ямале осудили мужчину, сбежавшего из коронавирусного госпиталя

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, вход, медицинская маска, защитные очки, защитная маска, медицинский работник, больница, маска на лицо, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Артур Сэротэтто сбежал из коронавирусного госпиталя Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

На Ямале наказание в виде полугода ограничения свободы получил Артур Сэротэтто, который сбежал из коронавирусного госпиталя. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Александр Попов.

«Прокурор просил восемь месяцев строгого режима, но в итоге приговорили к шести месяцам ограничения свободы», — рассказал адвокат подсудимого Александр Попов в беседе с URA.RU. По его словам, такое значительное смягчение связано с тем, что в мире в целом, и в России в частности, коронавирусу уже не придают такого большого значения как раньше.

Как сообщил адвокат, в мае прошлого года Артур Сэротэтто покинул территорию госпиталя в Лабытнанги, где проходил лечение от коронавируса. Как стало известно, в больнице мужчине не давали подписывать никаких документов, согласно которым его свобода была ограничена. Кроме того, в день побега пришел его тест на коронавирус — он был отрицательным. В ходе суда один из медиков признался, что результат оказался ошибочным.

Ранее суд вынес приговор второму беглецу, который был в компании Сэротэтто — Сергею Цею. Он получил полгода в исправительной колонии. Причем суд состоялся еще в сентябре. Тогда же должны были судить и Сэротэтто, но он скрылся. Возобновили процесс в декабре 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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