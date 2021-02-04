На Ямале осудили мужчину, сбежавшего из коронавирусного госпиталя

Артур Сэротэтто сбежал из коронавирусного госпиталя Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На Ямале наказание в виде полугода ограничения свободы получил Артур Сэротэтто, который сбежал из коронавирусного госпиталя. Об этом URA.RU рассказал адвокат мужчины Александр Попов.

«Прокурор просил восемь месяцев строгого режима, но в итоге приговорили к шести месяцам ограничения свободы», — рассказал адвокат подсудимого Александр Попов в беседе с URA.RU. По его словам, такое значительное смягчение связано с тем, что в мире в целом, и в России в частности, коронавирусу уже не придают такого большого значения как раньше.

Как сообщил адвокат, в мае прошлого года Артур Сэротэтто покинул территорию госпиталя в Лабытнанги, где проходил лечение от коронавируса. Как стало известно, в больнице мужчине не давали подписывать никаких документов, согласно которым его свобода была ограничена. Кроме того, в день побега пришел его тест на коронавирус — он был отрицательным. В ходе суда один из медиков признался, что результат оказался ошибочным.

Ранее суд вынес приговор второму беглецу, который был в компании Сэротэтто — Сергею Цею. Он получил полгода в исправительной колонии. Причем суд состоялся еще в сентябре. Тогда же должны были судить и Сэротэтто, но он скрылся. Возобновили процесс в декабре 2020 года.